Solidarität mit Hongkong wegen Sicherheitsgesetz gefordert

„Mit dem Glauben der Menschen in Hongkong an den Kampf für Freiheit werden wir nie aufgeben und uns Peking ergeben“, sagte Wong am Montag vor einem Gericht, wo ihm und Mitstreitern derzeit wegen Beteiligung an den Massenprotesten vom vergangenen Jahr der Prozess gemacht wird. China könne „die Stimme der Menschen in Hongkong nicht ignorieren und zum Schweigen bringen“. Er selbst werde sich weiter für Demokratie einsetzen.