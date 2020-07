Außenminister Schallenberg in Südtirol: „Grenzkontrollen europäisch lösen“

Bozen, Wien – Die Politik nach außen und nach innen hat oft zwei Gesichter. So wie Österreichs Südtirol-Engagement. Die Corona-Krise hat zu grenzüberschreitenden Spannungen geführt, schließlich war die Brennergrenze zu. Und die wochenlangen Diskussionen über die Öffnung sorgten wiederum für Verstimmungen. Gestern besuchte Außenminister Alexander Schallenberg öffentlichkeitswirksam Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. Dabei äußerte Schallenberg die Hoffnung, dass es zu keiner neuerlichen Grenzschließung kommen werde. Nachsatz: Österreich habe sich das vorübergehende Grenzmanagement an der „neuralgischen Brennergrenze“ aber nicht leichtgemacht.

Doch zurück zu Schallenberg: Man sei in den schwierigen Wochen Seite an Seite mit Südtirol gestanden, dank des ständigen Austausches und der guten Zusammenarbeit habe man die Situation bewältigt, erklärte er in Bozen. Der österreichische Außenminister bezeichnete Südtirol zugleich als Vorzeigemodell für den Umgang mit dem Coronavirus.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher meinte, man sei mit Wien ständig in Kontakt gestanden. Was die Zukunft betrifft, hat auch Kompatscher einen Wunsch. „Wir können nicht in die Glaskugel sehen, um zu wissen, was passiert. Aber es ist unser gemeinsames Anliegen, Grenzkontrollen künftig europäisch zu lösen.“