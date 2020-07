Erholen im ehemaligen Corona-Hotspot: Keine Angst vor Ischgl-Urlaub

Ischgl – Am T-Shirt prangt der Schriftzug „California“. Doch seinen Träger zieht’s in die Berge. Entspannt schlendert das junge Paar kurz vor 11 Uhr über den Silvrettaplatz. Er hat einen Rucksack geschultert, sie trägt eine schwarze Sonnenbrille.

Seit Monaten gilt Ischgl als der Inbegriff des Versagens in der Corona-Krise. Von der Gemeinde hat sich der Virus über ganz Europa verteilt. Wer macht hier nach all den Schlagzeilen noch Urlaub?

Fühlen sie sich sicher? „Hier war der Höhepunkt im Februar, in Ischgl sind über 40 Prozent immun, in Belgien sind es fünf Prozent. Es ist sicherer als in anderen Ländern“, glaubt auch Emilie, die mit ihrem Mann Danick und den beiden Söhnen in der Fußgängerzone unterwegs ist. „Daheim braucht man derzeit eine Maske. Da ist die Situation schlimmer“, Jessica und Hannelore schlendern ebenfalls sorglos durch Ischgl. Mutter und Tochter kommen aus dem Allgäu und machen in Galtür Urlaub.