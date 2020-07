Diskussionen um laute Nächte am „Geisterplatz“ in Wörgl

Von Wolfgang Otter

Wörgl – Noch sind es einige Monate hin – und in Zeiten von Covid-19 sollte man Veranstaltungen ohnedies mit einem großen Fragezeichen dahinter versehen. Aber der Wörgler Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer Ausweitung des Adventmarktes im Dezember beschäftigt. Der zeitliche Vorlauf ist notwendig, da dafür eine eigene Verordnung der Stadt verabschiedet werden muss. Der Markt soll heuer vom Platz des Seniorenheims aus die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße beleben und bis zum so genannten Gradl-Platz hinter der Pfarrkirche reichen. Als neue Marktzeiten wurden 9 Uhr bis 22 Uhr festgelegt.

Der Platz wurde 2016 um knapp 900.000 Euro errichtet. Die Intention der Stadtführung war damals, den in Wörgl äußerst beliebten Gradl-Anger in irgendeiner Form zu ersetzen. Auf dem Gelände sollten eigentlich Feste und Platzkonzerte der Musik und andere Veranstaltungen stattfinden. Derzeit gleicht er aber einem Geisterplatz, aus den angekündigten Veranstaltungen wurde bislang nicht viel. Die Erklärung dafür findet sich in der Lage der Fläche, zwischen den Wohnhäusern. Entsprechend stark ist eine Lärmbelästigung für die Anrainer.