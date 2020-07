Positive Sicherheitsbilanz der ersten Spielberg-Woche

Der Internationale Motorsportverband (FIA) hat nach der ersten Spielberg-Woche eine erfreuliche Sicherheitsbilanz gezogen. „Gott sei Dank ist die Bilanz sehr, sehr positiv“, sagte Generalsekretär Peter Bayer der APA am Montag nach dem ersten Formel-1-Rennen. Der Österreicher machte die gute Vorbereitung sowie die beispielhafte Disziplin der Teams dafür hauptverantwortlich.

„Einige Teams sind mit ihren Maßnahmen sogar weiter gegangen, als die Vorschriften es erfordert hätten“, lobte Bayer den Formel-1-Tross. „Ihre Liebe zum Motorsport hat uns da sicher sehr geholfen“, sagte der bei der FIA für den Motorsport zuständige Spitzenfunktionär aus Vorarlberg der APA am Telefon aus Paris.

Insgesamt seien für den Formel-1-Auftakt in Österreich bisher an die 7.000 Tests vorgenommen worden. 2.500 im Vorfeld, 4.500 waren es demnach vor Ort. Zu den Lerneffekten hätte auch der Umgang mit den sogenannten „falsch positiven“ Ergebnissen gehört, also Verdachtsfällen, die isoliert und nachgetestet werden müssen.