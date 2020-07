Autofahrer schlug Mopedfahrer ins Gesicht: Milde für Gewalt auf der Straße

Was war passiert? Anfang Dezember hatte ein 27-Jähriger einen Mopedfahrer samt Sozia in einem waghalsigen Manöver über die doppelte Sperrlinie überholt und musste aufgrund nahender Verkehrsinsel seinen Wagen so hereinziehen, dass das Duo am Moped fast zu Sturz kam. An der Ampel zeigte der zu Tode erschrockene Mopedfahrer erst „den Vogel“ und klappte dem Rowdy aus Protest den Seitenspiegel ein. Der Raser fuhr ohne Reaktion weiter – und wartete nach der nächsten Kurve. Dort schnitt er das Paar am Moped dann derart, dass dieses zum Stopp gezwungen worden war. Gleich darauf versetzte der Pkw-Lenker dem Mopedlenker derartige Faustschläge, dass das Visier des Helms zerbrach und der Mopedlenker – glücklicherweise nur – Schnittverletzungen, eine Gesichtsprellung und Rissquetschwunden erlitt. Als das Opfer neben der völlig verstörten Freundin dann die Polizei rufen wollte und sich vor den Pkw des Hallers stellte, gab dieser Gas. Einzig ein Sprung auf die Motorhaube verhinderte das Überfahren. Nachdem der Pkw-Lenker über gut 30 Meter Schlangenlinien gefahren war, ließ sich der Mopedfahrer vom Auto fallen.