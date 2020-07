SPÖ mit „Kraftpaket“ gegen „politischen Nihilismus“

Die SPÖ verschärft ihren Ton in Sachen Bewältigung der Coronakrise. Bei einer Klubklausur in der Wiener Marx-Halle griff Fraktionschefin Pamela Rendi-Wagner den „politischen Nihilismus“ der Koalition scharf an und legte ein eigenes „Kraftpaket“ vor, wie die Sozialdemokratie Österreich aus dem Wirtschaftsabschwung wieder nach oben führen würde.