Österreich für koordiniertes EU-Vorgehen gegen Hass im Netz

Ministerin Alma Zadic sieht in punkto Hass im Netz „eine koordinierte Vorgehensweise der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten“ als entscheidend an. Das sagte sie nach einer Videokonferenz der EU-Justizminister am Montag. Als Begründung führte Zadic die „grenzüberschreitende Dynamik“ des Themas an, besondere Beachtung bei dem Gespräch fanden die Problemfelder Falschinformation und Hassrede.