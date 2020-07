Flüchtlinge verlassen in Sizilien die „Ocean Viking“

Nach mehr als einer Woche des Wartens haben die Flüchtlinge und Migranten an Bord der „Ocean Viking“ damit begonnen, in Italien an Land zu gehen. Die ersten Flüchtlinge verließen am Montagabend im sizilianischen Hafen Porto Empedocle das Schiff. Sie wurden von der Polizei direkt zu dem in der Nähe ankernden Quarantäne-Schiff „Moby Zaza“ gebracht.