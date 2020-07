Frauenanteil in Bundesdienst-Führungspositionen gestiegen

Der Frauenanteil in Leitungspositionen des Bundes ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr grosso modo gestiegen. Lediglich in der höchsten besoldungsrechtlichen Einstufung ist er um einen halben Prozentpunkt auf 31,5 Prozent gesunken. Über alle Stufen hinweg kletterte er minimal von 42,4 (2018) auf 42,5 Prozent, wie der Gender-Controlling-Bericht zeigt, der am Mittwoch dem Ministerrat vorgelegt wird.