International bekannter IS-Experte im Irak ermordet

Im Irak ist ein international bekannter Experte für jihadistische Organisationen ermordet worden. Hischam al-Haschemi wurde am Montagabend vor seinem Haus in Bagdad von drei Männern erschossen, wie ein Ermittler der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der 47-jährige Familienvater wollte gerade in seinen Wagen steigen, als die Täter auf ihn zufuhren und ihm vier Mal in den Kopf schossen.