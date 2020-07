Brixlegg – Blickt man in die Supermarktregale, könnte man meinen, dass wir alle Spitzensportler sind. Proteine, so weit das Auge reicht. In der Sojamilch, im Müsli, im Brot, im Joghurt, im Pudding. Auf fast jeder Verpackung wird mit dem hohen Eiweißgehalt geworben. Doch braucht Otto Normalverbraucher tatsächlich so viele Proteine oder handelt es sich nur um einen Marketing-Schmäh?