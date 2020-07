Schwaz –Das Bundesdenkmalamt will sie erhalten, die Steinbrücke in Schwaz. Weil sie nach Plänen des bekannten Tiroler Architekten Clemens Holzmeister gebaut worden sein soll. Da sie aufgrund ihrer niedrigen Pfeiler als größte Gefahrenquelle am Inn durch Verklausungen bei Hochwasser gilt, plädiert das Wasserbauamt für den Neubau der Steinbrücke. Was auch die Stadtgemeinde begrüßen würde. Wie berichtet, gibt es laut dem Schwazer Bürgermeister Hans Lintner jetzt Beweise dafür, dass das Bauwerk gar nicht von Holzmeister stamme. Stattdessen sollen Pläne des damaligen Landesbauamtes verwirklicht worden seien.