Ausstellung in Bozen: Eng verwachsen, symbiotisch, unsichtbar

Bozen –Eine Ausstellung wie ein Waldspaziergang. So stellt sich die neue Schau „unlearning­ categories“ im Museum für moderne und zeitgenössische Kunst Bozen, dem Museion, derzeit vor. Für die Schau braucht es Präsenz, Langsamkeit und einen neugierigen, wachen Blick, fordern die Kuratorinnen Simone Mair und Lisa Mazza eine ähnliche Aufmerksamkeit wie beim Pilzesammeln. Ganz nebenbei erarbeitet man sich so einen guten Überblick über das künstlerische Schaffen südlich des Brenners: Ausgestellt werden die Ankäufe der Südtiroler Landesregierung zwischen 2012 und 2018.

Was sonst in Büroräumen hängt, rumsteht und für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar bleibt, kommt jetzt in den Ausstellungsraum. Aus 150 Ankäufen von 100 Künstlern konnte ausgewählt werden (ein Katalog aller Ankäufe erscheint), den Kuratorinnen der Kulturorganisation BAU ist es zu verdanken, dass 60 Werke von 50 (vornehmlich) Südtiroler Kunstschaffenden auf zwei Stockwerken zu einer auf besondere Weise erlebbar gemachten Ausstellung werden.