Rezeptionist veruntreute halbe Million Euro, zwei Jahre Haft

Innsbruck –Spielsucht treibt immer mehr Tiroler in Geldnot und weiterführend in kriminelle Handlungen – Prozesse häufen sich. Gestern am Landesgericht wurde zum Sucht-Thema ein besonders krasser Fall verhandelt. Mit gebeugtem Haupt trat ein 53-Jähriger vor den Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Verena Offer.

Anklagevorwurf: Veruntreuung und Diebstahl in der Höhe von 535.805 Euro. Wo bekommt man eigentlich Zugriff zu so viel Geld? Beispielsweise in der gehobenen Hotellerie: Über 15 Jahre hatte sich der 53-Jährige bei einem Unterländer Hotelkomplex zum Chefrezeptionisten emporgearbeitet. 2013 kam der Juniorchef – und übernahm den jahrelangen Mitarbeiter als absolute Vertrauensperson. Was der Junghotelier nicht wissen konnte: Fast zeitgleich mit dem Generationswechsel im Hotel war der Chefrezeptionist der Spielsucht verfallen.

Internet-Online-Wetten kennt keinen Schutzschirm

Nicht, dass man ihn am Roulettetisch in Kitzbühel antraf – die Spielsucht des Unterländers war mit Internet-Online-Wetten viel gefährlicher und kennt keinen Schutzschirm. So konstatierte auch Gerichtspsychiaterin Gabriele Wörgötter, dass der Mann einer Spielsucht vom Typus „ICD-10“ verfallen war, welche jedoch dessen Zurechnungsfähigkeit zu den Tatzeitpunkten nicht aufgehoben hatte.

Richterin Offer zeigte sich nicht nur über den langen Tatzeitraum (über sechs Jahre), sondern auch über die Schadenshöhe verwundert: „Ja, wie gibt es denn das, dass so etwas im Hotel nicht auffällt?“

"Selbst gestellt und alles aufgeklärt"

Letztes Jahr war es dann auch aufgefallen, nachdem Umsätze und Gästefrequenz einfach nicht mehr zusammengepasst hatten. Der Hotelier: „Wir hatten den Bargeldschwund festgestellt, aber eher einen Systemfehler in Verdacht. Auf den Mitarbeiter sind wir nicht gekommen.“