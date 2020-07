23-jährige Mutter zu Hause in Niederndorf ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Niederndorf – Sie sei in ihrer Wohnung beraubt worden: Mit dieser Anzeige löste eine 23-jährige Mutter aus Niederndorf am Dienstagnachmittag eine Großfahndung aus. Die Täter hatten allerdings fünf Minuten Vorsprung.

Die 23-Jährige schilderte der Polizei, dass sie mit einem unbekannten Gegenstand bedroht worden sei, der ihr in den Rücken gehalten wurde. So war das Opfer gezwungen, die Täter in die Wohnung zu lassen. Dort forderten die Räuber die Mutter angeblich auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Zunächst weigerte sie sich, doch als die Täter drohten, ihr oder dem Baby etwas anzutun, übergab sie ihnen einen niedrigen vierstelligen Betrag.