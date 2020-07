Krisengipfel: Die Maiferien in Sölden stehen auf der Kippe

„Seit ich mich erinnern kann, konnten wir dieses Privileg in Anspruch nehmen“, bestätigt eine Mutter aus Sölden gegenüber der TT. Im hinteren Ötztal, aber auch in anderen Tourismusorten war es gängige Praxis, die Sommerferien von neun auf acht Wochen zu verkürzen und im Herbst eine Woche früher mit der Schule zu beginnen. „Diese Tage konnten dann, in Zusammenarbeit mit der Schulleitung, in den Mai gelegt werden. Mit den Feiertagen kamen so stets zehn bis zwölf schulfreie Tage zustande“, so eine weitere Elternvertreterin aus dem Ötztaler Ort.