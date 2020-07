ÖBB informierten in Langkampfen über Pläne zur Zulaufstrecke

Langkampfen – Nur mit Voranmeldung und unter Einhaltung der Covid-Sicherheitsauflagen wie Nase-Mund-Maske war es vorgestern in Langkampfen und gestern in Angath möglich, nochmals einen Blick auf die aktuellen Pläne für die neue Unterinntalbahn zwischen Schaftenau und Radfeld zu werfen. Wobei an diesen beiden Tagen die Experten Fragen der knapp 150 Interessierten beantworteten. Heute können sich Interessierte noch in Kundl informieren (Anmeldung unter office@clavis.at bzw. unter der Telefonnummer 0512/563840).