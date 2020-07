Innsbrucker Städtepartnerschaft mit Krakau für Grüne am Prüfstand

Innsbruck –Die Städtepartnerschaft zwischen Innsbruck und Krakau stellen nun die Grünen in Frage. Innsbruck habe eine klare Position zu den Themen Vielfalt, Akzeptanz und Sicherheit. Mit öffentlich sichtbaren Symbolen unterstütze man die lokalen Lesben- und Schwulenvereine, kurz die LGBT-Community, erklärt der grüne Bezirkssprecher und Innsbrucker Gemeinderat Thomas Lechleitner. Ganz anders sieht es in Polen aus. Dort haben sich bereits um die 100 Gemeinden zur LGBT-freien Zone erklärt. „Anfeindungen, Verfolgung und Gewalt stehen für Schwule und Lesben dort an der Tagesordnung. Europaweit vernetzt erreichen uns mittlerweile täglich Hilferufe und erschreckende Schilderungen der Situation vor Ort“, so Thomas Lechleitner.