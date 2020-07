Nach Corona-Pause: Ermittlungen der Soko Kitzbühel laufen wieder

Kitzbühel –Nina Pokorny, Lukas Roither, Alois Kroisleitner und Co. haben die Spur wieder aufgenommen. Vergangene Woche starteten die Dreharbeiten zur nun bereits 20. Staffel der beliebten Fernsehserie Soko Kitzbühel. Damit können Julia Cencig, Jakob Seeböck und Ferry Öllinger, wie die beliebten Stars der Serie heißen, wieder Kriminalfälle in und um Kitzbühel lösen.

Zum Schutz tragen alle Personen am Set während der Dreharbeiten einen Mund-Nasen-Schutz, abgesehen von den Schauspielern natürlich. Denn Covid-19 selbst wird kein Thema in der Soko-Kitzbühel-Staffel sein. „Wir werden sicher keine Folgen mit Mund-Nasen-Schutz drehen“, stellt Gebhardt klar. Die Folgen sollen zeitlos gehalten werden, das gilt auch in der aktuellen Zeit. Anpassungen habe es aber sehr wohl beim Drehbuch gegeben, denn einige Szenen mussten geändert oder herausgenommen werden.

„Wir vermeiden Szenen mit großen Menschenansammlungen. Hier mussten wir uns überlegen, wie die Geschichte auch ohne eine solche auskommen kann“, sagt der Produzent. Denn auch am Set sollen so wenige Personen wie möglich sein. Insgesamt umfasst das Produktionsteam 50 Personen. Durch die Tests, das zusätzliche Personal und die Sicherheitsmaßnahmen steigen auch die Kosten für die Produktion. „Das Ganze geht nicht kostenlos an uns vorüber, aber wir können so ein gutes Abendprogramm sicherstellen“, ist Gebhardt überzeugt.