Bericht der EU-Kommission zeigt: Weniger gefährliches Spielzeug

Brüssel, Wien –Die Zahl der gemeldeten gefährlichen Produkte in der EU ist im Vorjahr leicht zurückgegangen. Insgesamt wurden EU-weit 2243 Warnmeldungen ausgegeben, davon 17 in Österreich. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der EU-Kommission hervor. Die Warnmeldungen führten 2019 EU-weit zu 4477 Folgemaßnahmen – einem neuen Rekord in der EU. Zu über 80 Prozent bestanden die Folgemaßnahmen in Rückrufen von Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugteilen. In Österreich wurden im Vorjahr nach Warnmeldungen 53 Folgemaßnahmen ergriffen.