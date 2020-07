FP-Generalsekretär Schnedlitz: „Hoch gewinnen wir das nimma“

2015 ist seine Partei auf 30,8 Prozent gekommen; nun wird ein großer Verlust prophezeit. Und Ex-FPÖ-Obmann Strache gehört zu den Konkurrenten. „Wir beschäftigen uns nicht mit Strache, das macht die Justiz“, sagt Schnedlitz. „Er muss erst einmal Unterschriften für die Kandidatur sammeln. Ich glaube ja nicht, dass jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, in jedem Bezirk genügend Unterstützungserklärungen bekommt.“

Ist Norbert Hofer der Richtige, um die FPÖ aus der „Talsohle“ zu führen – kantiger Oppositionsmann ist er ja nicht? „In stürmischen Zeiten wird ein Ruhepol gebraucht. Und mit dem Koran-Sager („Corona ist nicht gefährlich. Da ist der Koran gefährlicher“) hat er Ecken und Kanten gezeigt.“ Die wollen die Blauen auch mit ihrer Reaktion auf die Angriffe türkisch-nationalistischer Gruppen auf linke, prokurdische Aktivisten in Favoriten zeigen. In Richtung ÖVP-Innenminister Karl Nehammer sagt Schnedlitz: „Nicht Samt-, Kettenhandschuhe sind gefragt.“ Es folgt ein Befund, der an unselige, dunkle Zeiten gemahnt: „Ein Unkrautbekämpfungsmittel, das das Problem bei der Wurzel – nämlich der ungezügelten Zuwanderung – packt, ist nötig.“ Des Landes zu verweisen seien Türken, „wenn sie sich nicht an Regeln halten“. Auch wenn sie hiesige Staatsbürger sind? „Das muss man sich rechtlich anschauen. Wenn sie eine Doppelstaatsbürgerschaft innehaben, ist das sicher möglich.“