„Smuggling Hendrix“: An der Grenze liegt der Hund begraben

Innsbruck – So nah und doch so fern liegt für Yiannis die andere Seite hinter der grünen Linie. Der Zypriot, gespielt vom Deutschen Adam Bousdoukos im morgen anlaufenden Film „Smuggling Hendrix – Nicht ohne meinen Hund“, hat keine Zeit, sich über ein geteiltes Land den Kopf zu zerbrechen. Eine gescheiterte Musikkarriere, eine gescheiterte Liebe und sich türmende Schulden bei Liebsten und unliebsamen Gläubigern bieten genug Stoff zum Nachdenken.

Die politische Situation holt den schludrigen Mittvierziger erst ein, als Jimi (Hendrix) – nicht ein Musikerkollege, sondern sein Hund – zwischen den Kulturen vermittelt, indem er ausbüxt. Und zwar schnurstracks ins Niemandsland, in die grüne UN-Pufferzone. Gezwungenermaßen muss Jimis Herrchen die lange ignorierte Grenze passieren. Seine Geschichte – er steht im türkischen Territorium plötzlich vor seinem Elternhaus – will er dort schnellstmöglich wieder zurücklassen. Dabei liegt an der Grenze der Hund begraben. Auch wenn die Vergangenheit vergessen scheint, es gibt kein Zurück in den Alltag mehr. Besonders für Hendrix: Lebenden Tieren ist der Übertritt nicht gestattet. Die Mission Tierschmuggel beginnt.

Auf durchaus sympathische Weise verpackt Regisseur Marios Piperides in seinem Debüt die tragische Geschichte seiner Insel – er ist selbst in Nikosia aufgewachsen – als kleinen Film mit großer Botschaft. In erster Linie konzentriert sich „Smuggling Hendrix“ dabei auf die Absurdität der Grenze – nicht nur der zypriotischen. Erst in einem zweiten Moment, als der überraschend vielschichtige Yiannis auf die Hilfe des grantigen Hasan (Fatih Al) angewiesen ist, schlägt der historische Konflikt durch. Die Gegenwart, neue Grenzziehungen oder der Wunsch nach einem vermeintlich besseren Leben in Europa halten Einzug. Von klischeehaftem Culture-Clash keine Spur. (bunt)