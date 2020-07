Ein Museum, ein Amt und ein Appartement: Wirbel um Schloss Anras

Die Kritik will der Vorsitzende des Kuratoriums der Landesgedächtnisstiftung Herwig van Staa so nicht hinnehmen. „Die Messerschmitt Stiftung hat in den vergangenen Jahren hohe Millionenbeträge im Land Tirol und in Südtirol für die Rettung und Erhaltung des baukulturellen Erbes zur Verfügung gestellt.