Hilfsorganisationen: Mehr Menschen leiden an Hunger

Hilfsorganisationen schlagen einmal mehr Alarm: Wegen der Corona-Pandemie sind weltweit immer mehr Menschen, vor allem Kinder, von Hunger betroffen. Die deutsche Welthungerhilfe warnt in ihrem am Dienstag vorgestellten Jahresbericht vor einem Anstieg der Zahl Hungernder auf weltweit eine Milliarde Menschen. Laut World Vision sind alleine in Asien 110 Millionen Kinder von Hunger bedroht.

Die Folgen von Covid-19 seien insbesondere für die Ärmsten verheerend, betonte auch World Vision in einer Aussendung anlässlich des Berichts „Out of Time“. „Es sind meistens die schwächsten Familien und ihre Kinder, die am schwersten betroffen sind“, sagt Norbert Hsu, Direktor für globale Auswirkungen bei World Vision International. „Diejenigen, die in Ländern leben, die bereits unter Konflikten, Klimawandel, Instabilität oder Vertreibung leiden, und diejenigen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.“