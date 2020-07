Filmfestival von Venedig plant weniger Filme im Wettbewerb

Die 77. Auflage des Filmfestivals von Venedig wird vom 2. bis zum 12. September weniger Filme als in den vergangenen Jahren zeigen. Die Gesamtzahl der Filme im Wettbewerb wird gegenüber den vergangenen Auflagen reduziert, teilte Festivaldirektor Alberto Barbera am Dienstag mit. Die Liste der Filme wird am 28. Juli in Rom vorgestellt.