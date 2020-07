Verdächtiger von Gerasdorf als Waffenschmuggler vorbestraft

Der mutmaßliche Schütze im Mordfall Martin B., der am Samstag in Gerasdorf bei Wien getötet wurde, dürfte nach APA-Recherchen eine kriminelle Vorgeschichte in der Ukraine haben. Eine Person mit dem Namen und dem Geburtsdatum des 47-Jährigen ist wegen Waffenschmuggels 2013 in der Westukraine zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.