Lage in Belgrad nach Ausschreitungen wegen Sperre ruhig

In der serbischen Hauptstadt hat sich die Lage nach Ausschreitungen wegen einer neuen Corona-Ausgangssperre wieder beruhigt. In den frühen Morgenstunden hatte die Polizei die Demonstranten aus der Umgebung des Parlaments in Belgrad verdrängt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug am Mittwoch berichtete. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden 13 Polizisten und sieben Demonstranten verletzt.