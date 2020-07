Castex verteidigt neuen Innenminister nach Kritik

Castex kündigte außerdem an, am Sonntag nach Französisch-Guayana fliegen zu wollen. In dem französischen Überseegebiet ist die Corona-Pandemie derzeit besonders schlimm. Generell schloss Castex erneute Ausgangsbeschränkungen im Falle einer zweiten Welle in Frankreich nicht aus. „Totale und absolute“ Ausgangsbeschränkungen, wie es sie im Frühjahr gab, unterstütze er aber nicht.