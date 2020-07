Dringlicher SPÖ-Antrag für Lehrplatzgarantie im Nationalrat

Die SPÖ will eine Lehrplatzgarantie. Um dieses Anliegen voranzutreiben, bringen die Sozialdemokraten in der Nationalratssitzung am Mittwoch einen „Dringlichen Antrag“ an Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ein. Konkret sollen Bund und Länder Plätze unter anderem in überbetrieblichen Werkstätten schaffen. Zudem soll das AMS mehr Personal erhalten.