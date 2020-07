Weitere Gehwegverbreiterung: Mehr Platz vor Innsbrucker „Z6“

Das „Z6 – Zentrum für Jugendarbeit“ in der Dreiheiligenstraße in Innsbruck soll eine Art Vorplatz bekommen. Der Stadtsenat hat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, Parkflächen zugunsten einer Gehwegverbreiterung zurückzunehmen. Die Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) wird eine mobile Holzplattform errichten, damit sich Jugendliche bei ­Veranstaltungen dort ­aufhalten können. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) erhofft sich dadurch eine Entspannung der Situation. In der Vergangenheit gab es immer wieder Beschwerden von Fußgängern, die nicht passieren konnten, weil sich so viele Lokalbesucher im Freibereich am Gehsteig aufhielten. Die Kosten für die Plattform belaufen sich auf rund 14.000 Euro und werden von der Stadt getragen.