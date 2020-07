Sommertheater Kitzbühel plant Theater, Konzert und Kinoabend in einem

Vom bangen Warten, ob Veranstaltungen mit mehr als 200 Zusehern wieder gestattet werden, über mühsame „Online-Proben“ bis hin zu den verschiedensten Stuhlaufstellungen war dann in den vergangenen Monaten alles dabei.

„Als Schauspieler bin ich furchtbar dankbar dafür. Wir hatten den Mut, das durchzuhalten“, bekräftigt Leopold Dallinger, der nicht nur Regie führt, sondern gemeinsam mit Sandra Cirolini die Hauptrolle in der Komödie „Midsummer – Eine Sommernacht“ von David Greig spielt. Unter anderem auch für die Musik in dem Stück konnte Alistair Reid gewonnen werden. Der gebürtige Londoner lebt und arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren als Musiker in Kitzbühel.