Außerordentlicher Parteitag: Imster FPÖ wählt neue Bezirksführung

Federspiel kommentierte die häufigen Personalrochaden im Bezirk der letzten Jahre mit klaren und kritischen Worten. „Es liegen turbulente Zeiten hinter uns, in denen es galt, die Struktur der Partei in den Bezirken auf neue, stabile Beine zu stellen“, so Federspiel, „leider haben wir uns dabei in einzelnen Menschen getäuscht.“ Um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, setze man nun auf ein Team, das auch zuletzt schon erfolgreich zusammengearbeitet habe. Als Bezirksparteiobmann wieder gewählt wurde vergangenen Freitag Johann „Giovanni“ Grüner. Dieser hatte auch als Bezirksparteiobmann zur außerordentlichen Sitzung der FPÖ Imst geladen.