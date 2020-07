Palfrader: Im Sommer kein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuung

Wie wird es im Herbst mit der Betreuung in den Kindergärten weitergehen?

Beate Palfrader: Bei Kindergärten hat das Land, anders als bei Schulen, mehr mitzureden. Wir planen, dass der Betrieb im Herbst mit voller Besetzung wieder aufgenommen wird, wie es vor CoronaZeiten war. Allerdings wissen wir nicht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Derzeit haben wir eine Betreuungsquote von 60 Prozent, weil sehr viele Eltern Angst vor Infektionen haben. Aber auch, weil sehr viele arbeitslos oder in Kurzarbeit sind.

Palfrader: Wir haben vor drei Wochen mit dem Gemeindeverband den Bedarf erhoben. Dabei ist herausgekommen, dass der Bedarf an Betreuung in Kindergärten und Krippen nicht gestiegen ist. Der Bedarf befindet sich auf dem Niveau vom Vorjahr.

In Oberösterreich wurden zuletzt wieder Betreuungseinrichtungen geschlossen. Daran gab es Kritik, auch weil Studien ergaben, dass Kinder doch keine ,Virusschleudern‘ sind. Können Sie eine flächendeckende Kita oder Schulschließung ausschließen?

Palfrader: Das Bundesministerium plant einen normalen Schulbetrieb im Herbst zu starten, wenn es die Infiziertenzahlen zulassen. Wenn es wieder zu einem Schichtbetrieb käme, müsste es unbedingt eine Abstimmung in Gemeinden mit mehreren Schulen geben. Eine solche Abstimmung bräuchte es auch regional, damit, wenn ein Kind beispielsweise in die Volksschule geht und das andere in die AHS, das koordiniert ablaufen kann.