Radisson RED Hotel zieht ins Innsbrucker Raiffeisen-Zentrum

Innsbruck – Die Raiffeisen Landesbank Tirol wird, wie berichtet, für insgesamt 140 Mio. Euro ihre in die Jahre gekommene Zentrale in ein neues Quartier umwandeln, das neben dem Bankgeschäft auch „Dienstleistungen, Kunst, Kultur und Genuss“ bieten soll. Geplant sind etwa Einzelhandelsflächen. Mehr als 100 neue Arbeitsplätze sollen in der zentralen Lage zwischen Südtiroler Platz und Adamgasse geschaffen werden, so die Initiatoren.