Land Tirol dreht bei Neubauten Förderhahn für Gas zu

Innsbruck – Nach dem Öl ist vor dem Gas. Seit 1. Juli ist der Einbau von Ölheizungen in Neubauten und bei umfangreichen Sanierungen in Tirol verboten. Mit 1. September erfolgt ein zweiter Schritt in Richtung Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Diesen peilt Tirol bekanntlich im Sinne einer Energieautonomie bis 2050 an.