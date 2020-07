Landecker Burschlkirche sagt Wurm mit Sanierung den Kampf an

Landeck – Es ist ein ungebetener Kirchenbesucher, der Dekan Martin Komarek so gar keine Freude bereitet. In der Landecker Burschlkirche ist der Wurm drin – im wahrsten Sinne des Wortes. An den hölzernen Altären und Kunstschätzen wird fleißig genagt – das zeigen auch kleine Sägemehlspuren auf dem Boden.

Der Landecker Pfarrer hatte deshalb zum Startschuss der Kirchenrenovierung geladen. 337.000 Euro wird es kosten, das 1650 nach überstandener Pestzeit errichtete Gotteshaus wieder fit zu machen. Im Mittelpunkt steht eine Begasung des Innenraums, um die Holzwürmer zu beseitigen. Gleichzeitig will man viele andere Baustellen in Angriff nehmen – von der Trockenlegung der Sakristei bis zu Rissen zwischen Schiff und Turm.

Nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Beziehung zur AGS, den ehemaligen Pfadfindern, dürfte nämlich der Wurm drin sein. Die Gruppe hatte sich über viele Jahre für die Kirche engagiert, war zuletzt auch über einen Vertrag für die Instandhaltung zuständig. „Seit einem halben Jahr sagt man uns, dass man uns nicht mehr will“, so AGS-Kümmerer Andreas Pfenniger. Die Pfadfinder waren auch jene, die 2016 auf den Holzwurmbefall aufmerksam gemacht hatten und in Folge ein Sanierungskonzept erstellten. „Der Pfarrer war konsterniert“, erinnert sich Pfenniger, „wie kämen wir ohne Auftrag dazu, so etwas auszuarbeiten. Das war der Anfang vom Ende.“ Man beendete die Arbeit wegen „mangelnder Gesprächsbereitschaft“. Der Pfarrer wies diesen Vorwurf entschieden zurück. Es sei auch danach zu keinem Konsens gekommen, betont er. „Ich habe ihnen klargemacht, dass sie herzlich eingeladen sind mitzuarbeiten, aber die Federführung beim Pfarrkirchenrat liegt.“ Das hätten sie abgelehnt.