39-Jähriger durch Schüsse in Zell am See schwer verletzt

In Zell am See (Pinzgau) ist in der Nacht auf Mittwoch ein 39-jähriger Mann auf offener Straße durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Der Österreicher aus Wien wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, er ist wegen seines Gesundheitszustands derzeit aber nicht vernehmungsfähig. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, die Fahndung nach möglichen weiteren Tätern läuft.