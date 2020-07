Papst gedachte Reise auf Lampedusa

Der Papst hat bei der Frühmesse im Gästehaus Santa Marta die verheerenden Zustände in Libyens Gefangenenlagern kritisiert, die er als „Inferno“ bezeichnete. Franziskus zelebrierte den Gottesdienst am siebenten Jahrestag seiner Reise auf die süditalienische Insel Lampedusa.mhi

„Niemand kann sich die Hölle vorstellen, die man in Libyen erlebt. Ich denke an den Missbrauch, an die Gewalt, denen die Migranten ausgeliefert sind“, sagte der Papst, der die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber der Gewalt in Libyen kritisierte. „Wer auf der Suche nach Gott ist, kann ihn in den Migranten und in den Armen finden“, sagte der Pontifex. Die Begegnung mit dem Nächsten sei eine Begegnung mit Christus.