30-Jähriger wegen Mordes an Ehefrau zu 20 Jahren verurteilt

Im Landesgericht Leoben ist am Mittwoch ein 30-Jähriger von einem Geschworenensenat zu 20 Jahre Haft verurteilt worden. Er wurde für schuldig befunden, heuer im Februar seine Ehefrau durch 28 Messerstiche in Bauch und Brust getötet und sie einige Tage zuvor schwer verletzt zu haben. Der Angeklagte war geständig.

Die Bluttat hatte sich am 4. Februar in Trieben (Bezirk Liezen) ereignet und war offenbar nicht die erste gewalttätige Auseinandersetzung des Paares. Der 30-Jährige soll seiner Frau schon wenige Tage vorher wuchtige Faustschläge versetzt und sie so im Gesicht verletzt haben.

Am Tag der Tat hörte eine Frau wieder einen lautstarken Streit des Ehepaares und alarmierte die Polizei. Zufällig befand sich eine Einsatzgruppe der Cobra in der Nähe, die den afghanischen Staatsbürger dann in der Wohnung festnahm. Dabei entdeckten die Beamten die schwer verletzte 24-Jährige, die trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch in der Wohnung starb.