Offener Brief gegen „intolerantes Klima“ sorgt für Wirbel

Ein offener Brief gegen „intolerantes Klima“ in der gesellschaftlichen Diskussionskultur sorgt in den USA für Wirbel. In dem Brief, der online im „Harper‘s Magazine“ veröffentlicht wurde, drücken die mehr als 150 Unterzeichner ihre Unterstützung für die jüngsten Proteste gegen Polizeibrutalität und Rassismus in den USA aus. Zu den Unterstützern zählt auch Daniel Kehlmann.