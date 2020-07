Ryder Cup erst Ende September 2021

Der Ryder Cup ist wegen der Coronavirus-Krise ins kommende Jahr verlegt worden. Die Veranstalter teilten am Mittwoch mit, dass der prestigeträchtige Team-Wettbewerb zwischen den besten Golfern der USA und aus Europa in Whistling Straits in Wiscounsin nun vom 21. bis 26. September 2021 stattfinden wird. Die Österreicher Bernd Wiesberger und Matthias Schwab machen sich Hoffnungen auf eine Teilnahme.

Hauptgrund für die Verschiebung ist, dass für die Verantwortlichen eine Austragung des stets von Zuschauer-Massen begleiteten Events ohne Fans keinen Sinn macht. Ursprünglich hätte die 43. Auflage des Ryder Cups heuer vom 22. bis 27. September ausgetragen werden sollen. Beim vergangenen Ryder Cup 2018 in Paris sicherten sich die Europäer mit einem 17,5:10,5-Erfolg gegen Tiger Woods und Co. die Trophäe.

Vor der Verschiebung des Ryder Cups waren drei der vier heurigen Golf-Majors wegen Corona verschoben worden - das Masters in Augusta, die PGA Championship in San Francisco und US Open in New York. Die British Open wurden abgesagt.