Brändle verlängerte Vertrag bei Israel-Team

Radprofi Matthias Brändle hat seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag beim World-Tour-Team Israel Start-Up Nation um zwei Jahre verlängert. Der 30-jährige Vorarlberger fährt seit dem Vorjahr für den heuer in die erste Liga aufgestiegenen Rennstall. Sein Wiedereinstieg in den internationalen Rennbetrieb nach der Corona-Pause ist Ende des Monats bei der Sibiu-Tour in Rumänien geplant.