Sechs Verletzte bei Explosion in Feuerwerksfabrik in China

Bei einer heftigen Explosion in einer Feuerwerksfabrik im Südwesten Chinas sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Im Staatssender CCTV waren am Mittwoch riesige gelbe Rauchschwaden zu sehen, die nach der Explosion in der Fabrik in Guanghan in den Himmel aufstiegen. Darauf folgte eine zweite Explosion.