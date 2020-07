Sieben Tote bei Absturz eines Hubschraubers in Peru

Die peruanischen Streitkräfte haben im Norden des Landes das Wrack eines verschollenen Hubschraubers entdeckt. Die vier Besatzungsmitglieder und drei Passagiere seien bei dem Absturz des Militärhelikopters in der Provinz Bagua im Amazonasgebiet ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium des südamerikanischen Landes am Mittwoch mit.

Der Hubschrauber vom Typs Mi-17 war am Dienstag in Urakuza gestartet und sollte Hilfsgüter in die 20 Flugminuten entfernt gelegene Gemeinde Chija bringen, wie die Streitkräfte mitteilten. Er sei jedoch nie an seinem Ziel angekommen. Die Sucharbeiten waren wegen schlechter Witterungsbedingungen zunächst abgebrochen, am Mittwoch dann aber wieder aufgenommen worden.