Wissenschaftsakademien fordern ökologische Krisenbekämpfung

Das InterAcademy Partnership (IAP), ein Verbund von über 140 Wissenschaftsakademien, ruft die Politik weltweit dazu auf, die Bekämpfung der Wirtschaftskrise ökologisch zu gestalten. Nur ein kohlenstoffarmer Wiederaufbau könne einen gemeinsamen Nutzen für die soziale Gerechtigkeit, die Umwelt und die menschliche Gesundheit bringen, heißt es in dem Aufruf „Global Green Recovery After COVID-19“.

Das Netzwerk, dem auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angehört, sieht die von der Pandemie betroffenen Länder an einer Wegkreuzung stehen: Entweder geht es zurück zu einer fossilen Wirtschaft, dann kommt nach der Corona- die Klimakrise. Oder man bewegt sich in Richtung einer klimafreundlichen Post-Corona-Ökonomie. „Jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen“, so IAP-Präsident Volker ter Meulen.