Australien warnt vor Aufenthalt in Hongkong

In einer aktualisierten Reisewarnung hat die Regierung in Canberra australische Bürger aufgefordert, ihren Aufenthalt in Hongkong zu überdenken. Das neue nationale Sicherheitsgesetz könne breit ausgelegt werden und Australier könnten Gefahr laufen, zur Strafverfolgung auf das chinesische Festland abgeschoben zu werden.