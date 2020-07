Sattelzug in Tulln mit Radfahrerin zusammengestoßen

Eine 16-jährige Bikerin ist am Mittwochnachmittag auf einer Radfahrerüberfahrt in Tulln mit einem abbiegenden Sattelzug zusammengestoßen. Die Freizeitsportlerin aus Wien-Floridsdorf geriet Polizeiangaben zufolge unter die Reifen des Lkw-Anhängers. Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das Wiener SMZ Ost-Donauspital geflogen.