George Floyd sagte mehr als 20 Mal: „Ich kann nicht atmen“

Als die Beamten Floyd am 25. Mai festnahmen, bat er dem Transkript zufolge darum, ihn nicht in das Polizeiauto zu setzen, weil er klaustrophobisch sei. Als die Polizisten ihn ins Auto zwingen wollten, soll er gerufen haben, er werde „hier drinnen sterben“. Später habe Floyd gesagt: „Mama, ich liebe dich. Sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Ich bin tot.“ Mehr als 20 Mal soll Floyd „I can‘t breath“ gesagt haben - „Ich kann nicht atmen“.

Chauvin war der Polizist, der knapp neun Minuten lang sein Knie auf Floyds Nacken drückte. Ihm wird „Mord zweiten Grades“ zur Last gelegt. Das entspricht in etwa einem Totschlag in einem besonders schwerem Fall und kann mit bis zu 40 Jahren Gefängnis bestraft werden. Chauvin und drei weitere beteiligte Polizisten wurden am Tag nach Floyds Tod aus dem Polizeidienst entlassen.