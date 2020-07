Politikerinnen verurteilen Karikatur von Rendi-Wagner

Die „Oberösterreichschen Nachrichten“, die die Karikatur am Dienstag abgebildet hatten, veröffentlichten am Donnerstag einen Leserbrief von SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek und der designierten SPÖ-OÖ-Landesfrauenvorsitzenden Renate Heitz, in dem es unter anderem heißt: „Die sexistische Herabwürdigung von Frauen in ihrer Funktion können wir aber nicht akzeptieren - das ist einfach kein Witz und nicht zum Schmunzeln.“